البرهان: الجيش ملتزم بالعملية السياسية لقيام سلطة مدنية ولا نسعى لمكاسب شخصية

نفى الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، ما أعلنه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من أن الجيش يسعى للسيطرة على السلطة، حيث أكد البرهان أن الجيش ملتزم بالعملية السياسية في السودان من أجل قيام سلطة مدنية.

وكشف البرهان في بيان له اليوم، إن الجيش لن يكون رافعًا لأي كيان أو حزب أو جماعة يسعى للانقضاض على السلطة.

جاء ذلك في ظل استمرار الاشتباكات الداخلية في المدن والولايات السودانية للأسبوع الثالث على التوالي، وسط دعوات عربية وعالمية بضرورة التوصل لهدنة طويلة الأمد، لاستئناف العملية السياسية في السودان.

وكان محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، أكد على أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يسعى إلى الاستحواذ على السلطة والانقضاض على المكتسبات الدستورية السودانية، كما يعمل على عرقلة تشكيل حكومة مدنية.