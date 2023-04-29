العراق تجلي 234 شخصًا من السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت ، عن إجلاء 234 من رعاياها من السودان ، من ضمنهم 16 سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إنها استجابت لمناشدات العراقيين في السودان، وبعض مناشدات جاليات عربية أخرى، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص طائرتين لإجلاء الجالية من مطار بورتسودان يوم 27 أبريل الحالي، وكانت تحمل الطعام والشراب، معززة بالطبابة العسكرية لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة.

وأضاف البيان أن طائرتي الإجلاء وصلتا إلى مطار بغداد الدولي، وكان بإستقبالها عبد الرحمن الحسيني وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والفنية، برفقة طاقم دبلوماسي من دائرة المراسم للإحتفاء بهذه المناسبة.

وأكدت الوزارة علي استمرار جهودها للتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لإستكمال الإجراءات الرسمية لدخول هذه الأعداد إلى بغداد عبر مطارها.