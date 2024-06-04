فتاة تستعين بـ 3 أشخاص لسرقة صديقتها مصففة شعر بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مثيرة تتمثل في قيام فتاة تعمل في محل كوافير، باستغلال صداقتها مع مصففة شعر لسرقتها مستعينة بثلاثة أشخاص، قاموا بالتسلل لشقتها وشل حركتها وسرقتها ثم فروا هاربين لكن تصدى لهم شقيقها الذي أتى على صراخ المجني عليها، واعتدوا عليه بسلاح أبيض وتمكن الأهالي من ضبطهم وتسليمهم للشرطة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بتمكن عدد من الأهالي بطنطا من ضبط شخصين وهروب الثالث لقيامهم بالاعتداء على فتاة تعمل مصففة شعر وسرقتها كما تعدوا على شقيقها حينما تدخل لمحاولة استيقافهم وأصابوه بإصابات بالغة، وانتقلت قوة من مباحث أول طنطا للمعاينة، وتم اصطحاب المتهمين للقسم وتحرير محضر بالواقعة، برقم ١٣٩٤٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح أول طنطا بمعرفة ملازم أول محمد الشرقاوي، وتولى إبراهيم حبيش وكيل نيابة أول طنطا، التحقيق في الواقعة والذي استدعى المجني عليها ح ح ال ٣٠ سنة، وشهرتها أميرة، مصففة شعر حريمي، لتروي تفاصيل ما حدث، وبعرض المتهين على النيابة أنكروا صحة الواقعة، وكلفت النيابة المباحث بسرعة عمل التحريات حول الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث أول طنطا، وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة النقيب مهاب أيمن معاون المباحث، لصحة الواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة وجهت لهم عدة تهم تضمنت تهمة سرقة مشغولات ذهبية خاصة بالمجني عليها، وهتك عرضها وحمل سلاح أبيض والشروع في قتل المجنى عليه رضا شقيق المجني عليها، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.