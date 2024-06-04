مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سياحية من مدينة "سمرقند"

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، خلال الساعات الماضية، أولى الأفواج السياحية القادمة من مدينة سمرقند في أوزبكستان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين شركتي Nefer Tours و easy booking العاملتان بدولة أوزبكستان والأسواق الآسيوية.

وصرح حاتم قناوي الخبير السياحي، بأن الفترة المقبلة سيتم العمل على زيادة تنشيط الحركة السياحية القادمة من دولة أوزبكستان، حيث سيتم تسيير رحلتين أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك في ظل حرص الدولة المصرية على تعظيم وتدعيم الحركة السياحية الأجنبية إلى المحافظات المصرية، وتماشيًا مع رؤية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال عام 2028.

وأشار قناوي، أن هناك تسهيلات متعددة ومتنوعة من جانب محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء خالد فوده، والذي يحرص على تذليل كافة العقبات التي ربما تواجه الحركة السياحية الدولية القادمة إلى مدينة شرم الشيخ، مثمنا الدور الكبير لمسئولي مطار شرم الشيخ الدولي.

وأكد قناوي أن شركة Nefer Tours ستستقبل ما يقرب من 500 سائح أسبوعيا من دولة أوزبكستان بداية من الشهر الجاري.