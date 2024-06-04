التشيك توفد 100 جندي للمشاركة في تدريبات الناتو الدولية

تعتزم جمهورية التشيك إيفاد نحو 100 جندي من وحدة الصواريخ المضادة للطائرات الـ25، ليمثلوا جيش بلادهم في التدريبات العسكرية الدولية "رامشتاين ليجاسي 2024" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الاثنين، أن الجنود من 15 دولة من دول الناتو سيشاركون في التدريبات المشتركة لوحدات الدفاع الجوي، التي من المقرر أن تُجرى في رومانيا والمجر خلال الفترة بين 3 إلى 14 يونيو الجاري.

وسيتدرب الجنود على إمكانية تحديد وسائل الهجوم الجوي، بما في ذلك الطائرات المسيرة بدون طيار، واعتراض مسارها.