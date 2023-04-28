التنمية الشبابية بالجزيرة يختتم احتفالات العيد بكرنفال ترفيهي للاعضاء

يختتم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة "مركز شباب الجزيرة سابقًا ' اليوم اسبوع الاحتفالات للأعضاء بعيد الفطر المبارك الذي بدأ الجمعة الماضية بكرنفال ترفيهي للأعضاء وتوزيع الهدايا علي المشاركين

يأتي هذا تحت إشراف لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، بتكليف من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من آجل تقديم أفضل الخدمات للأعضاء خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

ورفع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة حالة الطوارئ القصوي خلال أسبوع العيد وقام شريف منصور المدير التنفيذي للمركز بعمل برنامج خاص للاعضاء.

كانت بدايته حفل للأعضاء علي المسرح الروماني ورسم علي الوجه وشو عرائس لإسعاد الاطفال وتوزيع الهدايا الآمر الذي لاقي سعادة كبيرة من اعضاء المركز.

وحرصت اللجنة المشرفة علي المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفأر علي المتابعة المستمرة لسير الانشطة طوال الاسبوع والتواجد المستمر للمدير التنفيذي شريف منصور داخل المركز طوال اجازة العيد لتذليل جميع الصعوبات أمام الأعضاء من اجل الاستمتاع باجازة العيد من أجل تفعيل مبادرة العيد أحلي داخل مراكز الشباب التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي.



ويشهد مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، حاليا اللمسات النهائية على إحلال وتجديد ملاعب 1 - 2 نجيل صناعي قانوني، وإنشاء ثلاث ملاعب بادل تنس، وذلك بعد التعاقد مع مكتب استشاري بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.