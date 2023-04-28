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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس اتحاد اليد: باستور مدرب عالمى من الطراز الأول فى اللعبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشف محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد كرة اليد أن الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى الجديد للمنتخب مدرب عالمى من الطراز الأول فى اللعبة .

وقال الأمين خلال المؤتمر الصحفى لتقديم باستور لوسائل الإعلام ، إن التعاقد مع باستور جاء بناءا على التخطيط و العلم لكى يضيف  للفراعنة 

ويستكمل سلسلة إنجازات اليد بعد الوصول للمربع الذهبى فى الأولمبياد .

و أشار الأمين خلال المؤتمر، ان منتخب اليد يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ، يستطيعون مساعدة المدير الفنى لتحقيق أحلام كرة اليد.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المصرى كلا من : خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب العام ومانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير ادارى الفريق ودكتور محمد شوقى طبيب الفريق ومحمد إمام محلل أداء  ومانويل أورتيجا مدرب الأحمال و ادواردو سكياردو محلل أداء.

باستور كارلوس باستور كارلوس باستور المدير الفنى الجديد للمنتخب مدرب عالمى محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة