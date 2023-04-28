الهند والصين تبحثان التطورات بالمناطق الحدودية المشتركة

حث وزير الدفاع الهندي"راجناث سينج"، خلال لقائه، أمس الخميس، مع وزير الدفاع الوطنى الصينى الجنرال " لى شانجفو " في العاصمة الهندية، نيودلهي؛ التطورات في المناطق الحدودية المشتركة، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال وزير الدفاع الهندي في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إنه أبلغ نظيره الصيني بشكل قاطع بأن مسألة تطوير العلاقات بين الهند والصين ترتكز أساسًا على تحقيق السلام والهدوء فى المناطق الحدودية.

وشدد على ضرورة تسوية كافة القضايا الحدودية وفقًا للاتفاقيات والالتزامات الثنائية، مشيرا إلى أن انتهاك الاتفاقيات القائمة أدى إلى تآكل الأساس الكامل للعلاقات الثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الصينى يزور نيودلهي حاليًا لحضور اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاى للتعاون الذي من المقرر عقده اليوم الجمعة.