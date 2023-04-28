مقتل 7 أشخاص جراء اندلاع حريق في قطار بباكستان

أعلن مسئول باكستاني، يوم الخميس، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر نشوب حريق في إحدى عربات قطار ركاب متحرك جنوبي البلاد.

ونقلت قناة (إيه بي سي) الأمريكية عن "محسن سيال" المسئول بالسكك الحديدية قوله ان الحريق اندلع في القطار بمقاطعة "خيربور" التي تبعد نحو 500 كيلومتر (300 ميل) شمال مدينة "كراتشي" عاصمة إقليم "السند"، مشيرا إلى أن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء الحريق في حين توفيت إمرأة عندما قفزت من نافذة القطار المتحرك.

وأضاف سيال أن الحريق تسبب في إلحاق أضرار بالغة بعدة عربات أخرى في القطار، مشيرا إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الحريق.