رئيس كوريا الجنوبية: سول ستقوم بدور "بوصلة الحرية" مع الولايات المتحدة

تعهد رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك يول"، اليوم الخميس، بالعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز الحرية في جميع أنحاء العالم، قائلا إن بلاده ستقوم بدورها "كبوصلة للحرية".

وتعهد "يون" بذلك خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع مشترك للكونجرس الأمريكي، حيث أشار إلى تأسيس التحالف الثنائي قبل 70 عاما في نهاية الحرب الكورية، متطلعا إلى فصل جديد من التعاون الوثيق، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقال الرئيس الكوري: "إن تحالفنا تم تشكيله قبل 70 عاما للدفاع عن حرية كوريا. وأصبح التحالف الآن تحالفا عالميا يحمي الحرية والسلام في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ستفي بمسؤولياتها وتضطلع بدور يتناسب مع قدرتها الاقتصادية.

وأضاف "ستقوم كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة بدور "بوصلة الحرية"، وستحمي وتوسع حرية مواطني العالم".