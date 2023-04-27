٣ قرارات من نيابة جنوب الجيزة حول حادث قطار بالعياط

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه، أثر سقوطه من قطار خلال سيره بقرية المقاطفية بدائرة مركز شرطة العياط ، كما أمرت النيابة بالإستعلام عن الحالة الصحية لأخر إصيب في ذات الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

يذكر أن رئيس مباحث مركز شرطة العياط، كان قد تلقي قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخصين من القطار بقرية المقاطفية بدائرة المركز

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير قطار سقط منه شخصين مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر، جري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.