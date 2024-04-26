جامعة المنوفية تحصد المركز الأول في الفنون التشكيلية "تصوير زيتي" بمهرجان الأنشطة الطلابية

شاركت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات مهرجان مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، تحت شعار " مصر حرة آمنة سالمة"، الذي عقد تحت إشراف قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس، بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل في إطار الاحتفالات عيد تحرير سيناء.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أشرف محمد حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن مشاركة الجامعة في المهرجان تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية لدورها المهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالاضافة الي المساهمة في غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات فضلًا عن اكتشاف المواهب وإخراج الطاقات الإبداعية ومواهب الطلاب في المجالات المختلفة ، مضيفا أن هذا المهرجان يأتي في إطار الإحتفال بعيد تحرير سيناء الذي يعد مناسبة قومية تدعو للعزة والفخر وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن بين الطلاب .

وأعلن رئيس الجامعة عن حصول الجامعة علي المركز الأول في الفنون التشكيلية "تصوير زيتي"علي مستوي الجامعات المصرية حيث حققت هذا المركز الطالبةفاطمه ابراهيم الطنطاوي الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب .

وأوضح الدكتور ناصر عبد الباري أن الجامعة شاركت في النشاط الفني (تصوير زيتي) والنشاط الإجتماعي (شطرنج) والنشاط الرياضي خماسي كرة قدم والكرة الطائرة الشاطئيه (طالبات) مضيفا أن المهرجان يعد فرصة تجمع المتميزين من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف .

وأشرف على مشاركة فريق الجامعة الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ،ومعتز صادق مسئول النشاط الرياضي و نادية كروش.