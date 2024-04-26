بايدن لن يفرض عقوبات أمريكية على الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية

نقلت شبكة "إيه بي سي" اليوم الجمعة تقييمًا للإدارة الأمريكية يفيد بأن الرئيس جو بايدن لن يفرض عقوبات على الوحدات الإسرائيلية المتهمة بانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشبكة إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حدد في رسالة لمجلس النواب 3 كتائب للجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية مؤخرًا إمكانية فرض عقوبات أمريكية على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية، بما في ذلك كتيبة "نيتسح يهودا"، بسبب انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بينما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى، إضافة إلى نيتسح يهودا.