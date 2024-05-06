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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس دفاع النواب: أمن مصر القومي خط أحمر والقضية الفلسطينية في القلب وعلى رأس الأولويات

مجلس النواب
مجلس النواب
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أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مشيرا إلى أن مصر لديها رئيس لن يتهاون في حماية الأمن القومي، وستظل القضية الفلسطينية في القلب وعلى رأس الأولويات.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، إن اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب لا تسمح لإسرائيل التحرك في نطاق المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر لاسيما محور صلاح الدين "فيلادلفيا" إلا بموافقة مصر، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال دخول الجيش الإسرائيلي إلي المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام.

وحذر اللواء أحمد العوضي، من أي عملية عسكرية في رفح - جنوب قطاع غزة، والتي من شأنها أن تؤدي إلي مذبحة، وتصيب قطاع غزة بالشلل.

وأشار العوضي، إلى الحرص المصري على حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلى صراع آخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.  

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