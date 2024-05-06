الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين في رفح الفلسطينية|21 شهيدًا بينهم أطفال ونساء جراء قصف 11 منزلا.. البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لـ"جالانت" إعادة المحتجزين في غزة دون شروط

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاستهداف المستمر للفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بجميع أنواع آلات الحرب منذ بد العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34683 شهيدًا، بينما تزايد عدد المصابين إلى 78018 مصابًا، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مدينة رفح الفلسطينية منذ مساء أمس الأحد حتى صباح اليوم الإثنين بالطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك أكثر من 21 شهيدًا فلسطينيًا وعشرات الإصابات جراء الغارات المتواصلة على مدينة رفح الفلسطينية منذ مساء أمس الأحد.

استشهد 9 مواطنين وعددًا من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "قشطة" بحي السلام في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة من طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا لعائلة "الخواجا" في منطقة البلبيسي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد طفلان وسيدتان وأصيب آخرون في قصف من طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا لعائلة "أبو لبدة" في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وسقط 4 شهداء فلسطينيين وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في شارع الجامعة شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال عدد من الشهداء والمصابين بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا لعائلة "قشطة "، شرق مدينة رفح.

وقالت فرق الدفاع المدني في غزة أنهم مازالوا مستمرين في البحث عن شهداء ومصابين تحت حطام المباني المستهدفة جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة التي نتج عنها عشرات الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض، حيث بلغ عدد المنازل المستهدفة منذ مساء الأحد وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم أحد عشر منزلًا.

اقتحامات إسرائيلية على بلدات ومدن فلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس من الجهة الشرقية بعدد من الآليات العسكرية، وجرافة إسرائيلية، بالتزامن مع تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع المسيرة في المدينة.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس، ومخيم طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، والجرافات الإسرائيلية، فقامت جرافات الاحتلال بتخريب البينة التحتية في عدد من الشوارع داخل المدينة والمخيمات، كما فرض الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا على مخيم طولكرم.

وفي مدينة الخليل، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي عدد من الأحياء داخل، وتركزت قوات الاحتلال في أحياء: باب الزاوية، والحاووز، وجبل أبو رمان، وضاحية البلدية، والتحرير، وغيرها من أحياء المدينة.

احتجاجات أسبوعية في تل أبيت تطالب بإقالة نتنياهو وإجراء صفقة لتبادل الأسرى

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى مطالبين بإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، وقبول وقف إطلاق الناء في قطاع غزة وإبرام صفقة سريعة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لـ"جالانت" إعادة المحتجزين في غزة دون شروط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن ونظيرة الإسرائيلي يوآف جالانت بحثا هاتفيًا المفاوضات بشأن المحتجزين وجهود المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أوستن لجالانت التزامه بإعادة جميع المحتجزين في غزة دون شروط، كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لنظيرة الإسرائيلي ضرورة أن تنطوي أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين.