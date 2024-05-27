محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بقطور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الرصف الجارية بشارعي الجيش والبنك الأهلي بقطور.



حيث يتم إنشاء بلوعات الامطار ورفع مطابق الصرف الصحي بشارع الجيش بداية من حديقة قطور حتي المستشفى العام بطول 2 كيلو متر ومتوسط عرض 18 مترا.

وفي شارع البنك الأهلي يتم إزالة طبقة الاسفلت القديمة والمتهالكة وإزالة كافة التعديات وتسوية الشارع تمهيداً لأعمال الرصف.

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