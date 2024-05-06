وزير الشباب يشهد "المعسكر المجمع" لأبناء المحافظات الحدودية بمطروح

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المعسكر المجمع لموسم ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ لأبناء المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبمشاركة ١٥٠ شاب وفتاة من أبناء محافظات ( أسوان، شمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر)، وأعضاء الكيانات الشبابية بالمحافظة.

وحضر اللقاء اللواء محمد الغباشي الخبير الاستراتيجي والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، النائب جمال الشورى، النائب حسن ابوقديرة، العمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ مطروح، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية وفي القلب منها المحافظات الحدودية، بهدف دمج شباب تلك المناطق مع أشقائهم بالمحافظات الأخرى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسة، نحو منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر.

وأشار "صبحي" إلي أن برنامج "أهل مصر" هو برنامج وطني يستهدف شباب مصر في المحافظات الحدودية، وذلك بهدف دعم وتنمية المجتمعات المحلية في هذه المناطق، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن تلك البرامج التي تنفذها الوزارة هو برنامج " أهل مصر " الذي يهدف إلى تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ علي الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم، مع العمل علي تطوير مهاراتهم والارتقاء بها، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر لمحافظة مطروح علي استضافة المعسكر المجمع لموسم ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ لأبناء المحافظات الحدودية، مشيداً بحصول محافظة مطروح علي المركز الأول لموسمين على التوالي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لمحافظة مطروح يُحسب للواء خالد شعيب محافظ مطروح الذي أحدث طفرة ونقل في كافة الخدمات المقدمة داخل محافظة مطروح.