منظمات إغاثية دولية تحذر من تداعيات خطة إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من رفح جنوب غزة

حذرت منظمات إغاثية دولية، من تداعيات خطة إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من رفح جنوب غزة، تمهيدًا لاجتياحها.

ووصفت منظمة "أكشن إيد" الدولية في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، الخطة الإسرائيلية لإجلاء الفلسطينيين من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، قبل شن هجوم بري بأنها عمل "غير قانوني" سيؤدي إلى عواقب كارثية.

وذكرت المنظمة، في بيان أوردته صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - أن "عمال الإغاثة لدينا يبلغون عن أشد الظروف خطورة، حيث تنتشر الأمراض والمجاعة والفوضى، لنكن واضحين لا توجد مناطق آمنة في غزة"، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع لمنع وقوع مزيد من "الفظائع".

وفي السياق، وصفت منظمة الإغاثة الإسلامية - في بيان - الخطة الإسرائيلية بـ "المروعة"، مشيرة إلى أن ذلك سيعرض حياة العديد من الأشخاص لخطر أكبر.

وأوضحت المنظمة أن "القصف العنيف على رفح خلال الليل؛ أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، من بينهم العديد من الأطفال".

وذكرت: على مدى الأشهر السبعة الماضية، رأينا أن إجبار هذا العدد الكبير من الناس على الرحيل أمر مستحيل دون تكلفة إنسانية خطيرة وسوف يموت الناس حتمًا نتيجة لعملية الإخلاء.

ولفت إلى أن المرضى والجرحى وكبار السن والرضع حديثي الولادة والأشخاص ذوي الإعاقة؛ معرضون للخطر بشكل خاص، وغالبًا ما لا يتمكنون من الإخلاء دون دعم.

وأضاف البيان أن"المنطقة التي أُمر الناس بالانتقال إليها، تم تصنيفها على أنها منطقة إنسانية آمنة، لكنها ليست آمنة، وإجبار المزيد من الأشخاص على الذهاب إلى هناك؛ سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.