وزارة العمل تشارك فى احتفالية الاتحاد المحلى لنقابات عمال بنى سويف بعيد العمال

شاركت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، فى الاحتفالية التي نظمها الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، بمناسبة عيد العمال، وذلك بقاعة نادي الإدارة المحلية، تحت شعار يد واحدة لبناء الجمهورية الجديدة ، وبحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وناصر البطل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال ببني سويف، وأحمد نظمي مدير عام مديرية العمل، وأحمد حسن عابدين نائب رئيس الاتحاد المحلي، وعدد من التنفيذيين وأعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين وأعضاء الاتحاد والنقابات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي من قيادات الأوقاف والكنيسة .

وقام محافظ بني سويف بتكريم قدامى النقابيين ، ووكيل مديرية العمل، ورئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف ، وعرض فيلم وثائقي عن الجهود المبذولة في ملف تأهيل وتدريب العمالة، وذلك ضمن جهود المديرية فى المشاركة المجتمعية مع الجهات التنفيذية فى كافة المناسبات ، خاصة العمال فى عيدهم ، فهم الأيدي العاملة في مختلف القطاعات هي الثروة الحقيقية لمصرنا العزيزة و الوقود والمحرك الأساسي لكافة عمليات الإنتاج الذي تعتمد عليه الدولة في تحقيق أهدافها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ..

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية واجهزتها تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات فى المحافظات للقيام بدورها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات التنفيذية لتحقيق ذلك الهدف ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت كلمة لمحافظ بني سويف قدم فيها بالتهنئة لكافة عمال بني سويف، في عيدهم ، والذى يمثل رسالة لنا جميعاً بأهمية وضرورة السعى لبناء ونهضة وطننا العزيز.

ولفت إلى الجهود الكبيرة والمشروعات العملاقة التي حظيت بها بني سويف ورأيناها جميعا "خلال زيارة سيادته للمحافظة" وحجم ونوع الإنجازات التي تمت في مختلف القطاعات والمرافق، وهو ما يحتم علينا استمرار بذل مزيد من الجهد لتعويض ما فاتنا خلال الفترات الماضية ، كما أشار المحافظ إلى حرصه وسعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، التي تعد احتفالية خاصة مع توجه بني سويف بشكل متسارع إلى الإنتاج الصناعي"بجانب تميزها في الجانب الزراعي"، وهو ما نلمسه من التوسع في النشاط الاستثماري والصناعي واجتذاب كبريات الشركات العالمية والكيانات الصناعية عالمياً ومحلياً ، في ظل وجود 8 مناطق صناعية توجد بها شركات ومصانع منتجة تعمل في كافة الأنشطة والقطاعات وهو ما يستلزم استمرار وتعزيز عملية التدريب للحصول على أيدي عاملة مؤهلة لتتواكب مع حجم التوسع في الأنشطة الصناعية، مختتمًا كلمته بتوجيه التحية لكل يد عاملة منتجة تسعى للمشاركة في استكمال مسيرة النهضة والتقدم لبلدنا ، كما اختتمت بصورة جماعية مع المكرمين خلال الاحتفالية.

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