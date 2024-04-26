وزير الخارجية الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره البحريني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتصعيد بالبحر الأحمر

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي اليوم /الجمعة/ مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتصعيد في منطقة البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم – أن الوزيرين الروسي والبحريني أجريا مباحثات شاملة حول المواضيع الرئيسية بشأن الشرق الأوسط، مع التركيز على مسألة تصعيد التوتر المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن لافروف والزياني تناولا، خلال الاتصال الهاتفي، موضوع تفاقم الوضع في البحر الأحمر والمياه المجاورة.. موضحا أن الجانبين أشارا إلى أهمية الجهود المبذولة للحد من التصعيد في المنطقة وبناء نظام للأمن الجماعي.

