وزير الدفاع الروسي ينفي وجود خطط لدى بلاده لمهاجمة حلف "الناتو"

نفي وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن تكون لدى بلاده أي خطط لمهاجمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أن روسيا تحمي "شعبها فقط على أراضيها التاريخية".

وقال شويجو - خلال اجتماع لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" اليوم الجمعة -" لم تهدد روسيا، حلف الناتو أبدًا، وليس لدينا مصالح جيوسياسية ولا عسكرية لمهاجمة دول الحلف، نحن نحمي فقط شعبنا على أراضينا التاريخية".

وأضاف:" أن روسيا بذلت - دائما - أقصى الجهود للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم".

وتأسست منظمة "شنغهاي" عام 2001، بين روسيا والصين ودول الرابطة المستقلة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان وإيران.

وتركز منظمة "شنغهاي" منذ تأسيسها على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية وقضايا التنمية. وحصلت المنظمة على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة منذ عام 2005، وفي 2010 تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافةً إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.

وفي السياق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بلاده تخوض اليوم مجددا معركة حاسمة ضد "النازية"، وتدمر "الفاشيين الجدد" في ساحات القتال.

وقال ميدفيديف - عبر تقنية الفيديو للمشاركين في احتفالية بمناسبة اقتراب "عيد النصر على النازية" في 9 مايو المقبل، اليوم - "نخوض اليوم مرة أخرى معركة حاسمة ضد النازية وندمر الفاشيين الجدد بالأسلحة التي بين أيدينا".

وأضاف: "أن روسيا تتصدى باستمرار وبلا هوادة لهجمات من يريدون استبدال التاريخ بأمور مزورة ويشوهون صورة الأبطال الحقيقيين ويمجدون الأوغاد"، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بتزوير التاريخ. وتُقام هذه الاحتفالية في 89 منطقة في روسيا و60 دولة حول العالم.

يُذكر أن هذه الاحتفالية تُنظم تحت مسمى "إملاء النصر" منذ عام 2019 ضمن مشروع اطلقه حزب روسيا الموحدة "الحزب الحاكم" بشأن "الذاكرة التاريخية"، والذي يهدف إلى إيقاظ اهتمام الروس بأحداث الماضي البطولي للبلاد.

