آداب القناة تستعد لتطبيق مواصفة نظام أيزو (21001/2018)

عقد بقاعة مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس اجتماع بمشاركة الدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة مع مستشار شركة الأيزو ، والتي تقوم بتأهيل الكليات لمشروع تطبيق نظام الأيزو 21001:2018، والذي يمثل اعتمادا أفضل لممارسات التعليم المتبعة دولياً، ولتطبيق معايير ومتطلبات الجودة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة بضرورة استعداد خمس كليات بالجامعة ومنها كلية الآداب والعلوم الإنسانية لتطبيق نظام الأيزو( 21001/2018 ).

حضر الاجتماع الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية و اللواء دكتور مهندس عبده مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستشارات الهندسية.

وخلال الاجتماع تم توضيح مميزات نظام إدارة المؤسسات التعليمية أيزو 21001/2018.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة لتحسين جودة التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل، ومن خلال المراقبة المستمرة لعمليات التعليم.

شارك في الاجتماع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية، ومدير وحدة الجودة ومساعد مدير الوحدة وأمين الكلية ورؤساء الأقسام الإدارية.