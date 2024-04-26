"انجليشر".. انطلاق ثاني مبادرة للتعليم أونلاين في دمياط

نجحت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط في إطلاق عدة مبادرات تعليمية اونلاين كانت بدايتها مبادرة بث مباشر التي تم الإعلان عن مواعيدها عبر صفحة الفيسبوك لمديرية التربية والتعليم في دمياط .

كما أطلق الدكتور محمود النشوي استاذ تدريس اللغة الإنجليزية في محافظة دمياط ، مبادرة "englisher" لتدريس اللغة الإنجليزية اونلاين بعد نجاح مبادرة بث مباشر للتعليم اونلاين والتي تم الإعلان عن جداولها بالكامل ومواعيد تدريس المواد بها عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك لمديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط حيث أعلنت المديرية عن تنفيذ عدة مبادرات لتعليم الطلاب اونلاين.



وقال مطلق مبادرة “Englisher” لتدريس اللغة الإنجليزية اونلاين عبر منصة إلكترونية انه يستخدم فيها سلسلة من الفيديوهات القصيرة التي تركز على الأصوات الصعبة والشائعة الخطأ بين متعلمي اللغة الإنجليزية في العالم العربي حبي يعتمد في شرحه على تقنيات سهلة ومفهومة تساعد المتعلمين على إتقان النطق بطريقة فعّالة وممتعة، مما يؤدي إلى تحسين قدرتهم على التواصل باللغة الإنجليزية بثقة وسلاسة.



وقال الدكتور محمود النشوي إن المبادرة لا تقتصر على تعليم النطق فحسب، بل يعمق فهم المتعلمين للقواعد اللغوية والمفردات الجديدة من خلال الأمثلة الحياتية والتمارين التفاعلية عن طريق بناء جسور التواصل بين الثقافات من خلال اللغة، مؤكدًا على أهمية اللغة الإنجليزية كأداة لفتح آفاق جديدة في عالم يزداد اتساعًا وترابطًا. من خلال جهوده المتواصلة.

من جانبه قال الدكتور محمد رمضان الغريب وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط: انه بالفعل حققت مبادرة بث مباشر نجاحات كبيرة حيث انها تعتمد على التعليم اونلاين وهي منصة مجانية تابعة لوزارة التربية والتعليم من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثالث الثانوي للمواد الدراسية المختلفة للعام الدراسي 2023- 2024 والتي يمكن لجميع الطلاب متابعتها.