الرئيس الألماني يتوجه إلى التشيك الإثنين المقبل لمناقشة عدد من القضايا الأوروبية

يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، التوجه إلى العاصمة التشيكية براغ يوم الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق يومين؛ لمناقشة عدد من القضايا الأوروبية.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الجمعة/ أن الرئيس التشيكي بيتر سيستقبل شتاينماير في قلعة براغ الرئاسية، حيث أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على الانتخابات الأوروبية المقبلة، ودعم أوكرانيا، وقضايا تتعلق بالأمن والطاقة العالميين، بالإضافة إلى الأعمال التجارية والتعاون عبر الحدود.

كما يعتزم الزعيمان عقد مؤتمر صحفي مشترك يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة مرور 20 عامًا على انضمام جمهورية التشيك إلى الاتحاد الأوروبي.