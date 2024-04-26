مدرب الفراعنة يدرس بوركينا فاسو وغينيا بيساو قبل مواجهات التصفيات

تسلم حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر تسجيلات حديثه من الجهاز الإداري لمباريات منتخبى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، لوضع خطة مواجهتهما بعد الوقوف على نقاط القوة والضعف لدى كل منتخب.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع الجهاز الفنى لتحديد مهام كل عضوبالجهاز لكشف نقاط القوة والضعف للمنتخبين.

كما يواصل الجهاز الفنى للفراعنة متابعة مباريات الدورى والأهلى أماممازيمبى فى دورى الأبطال والزمالك أمام دريمز فى الكونفدرالية.

ويسعى مدرب المنتخب إلى زيادة أفراد الجهاز الفنى للفراعنة خلالالمرحلة المقبلة على طريقة المنتخبات الأوروبية بتعيين محلل أداء ومصححللأخطاء لكل خط سواء خط الدفاع أو خط الوسط أو خط الهجوم.

ويلتقى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو يوم ٣ يونيو القادم فى القاهرة،وغينيا بيساو يوم ١٠ يونيو القادم فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأسالعالم ٢٠٢٦ بكندا وأمريكا والمكسيك.

وفضل حسام حسن بدء معسكر الفراعنة يوم ٢٨ مايو المقبل، وذلكبالاتفاق مع مسئولى الجبلاية ورابطة الأندية المحترفة.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدورى الممتاز يوم ٢٧ مايو المقبل، بسببمعسكر منتخب مصر الأول، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيابيساو خلال شهر يونيو المقبل، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم٢٠٢٦.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولىفى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، برفقة منتخبمصر، بالإضافة إلى منتخبى جيبوتى وسيراليون.

كان المنتخب المصرى قد فاز فى أول جولتين بالتصفيات، على حسابمنتخب جيبوتى فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز علىسيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

على جانب آخر؛ يواصل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام السقوط فىالأزمات والتى كان آخرها مبارة الأهلى وإنبى مواليد ٢٠٠٣ فى نهائىمسابقة الدورى وترك الأمور حتى تفاقمت واحتفل الفريقان بالفوز بدورى٢٠٠٣ فى الملعب لعدم حسم اتحاد الكرة الأمور المعلقة قبل المباراة.

ويعانى اتحاد الكرة من انقسامات داخلية بعد تجميد حازم إمام عضومجلس الإدارة بعد التعاقد مع التوأم وتطلع محمد بركات لدور أكبر خلالالمرحلة المقبلة.