دوري أبطال إفريقيا.. وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراة مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي ورقم 17 في تاريخ القلعة الحمراء .

جاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مازيمبي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - وسام أبو علي - بيرسي تاو.