الآلاف من أطباء الأسنان يُدلون بأصواتهم لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس

بدأ الآلاف من أطباء الأسنان صباح اليوم الجمعة، التصويت بانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وذلك على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وتُقدر أعداد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية أكثر من 90 ألف طبيب للأسنان، يحق لهم المشاركة فى الانتخابات والتصويت بعد تجديد اشتراكات النقابة.

ويتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء أسنان، هم: الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالى لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة.

كما يتنافس على مقاعد النقابة العامة والمناطق 38 مرشحا، بواقع 7 مرشحين على مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما، و14 مرشحا على مستوى الجمهورية أقل من 15 عام، وبمنطقة القاهرة والجيزة 4 مرشحين، منطقة وسط الدلتا 2 مرشحين، منطقة شرق الدلتا 3 مرشحين، شمال الوجه القبلى أكثر من 15 عاما 2 مرشحين، غرب الدلتا 4 مرشحين، منطقة جنوب الوجه القبلى أكثر من 15 عاما 2 مرشحين"، فضلا عن تنافس 169 مرشحا على المقاعد المختلفة بالنقابة الفرعية.

وعن القوائم، فتقتصر المنافسة بشكل رئيس بين مرشحى قائمة المستقبل والمسيطرة على أغلبية مقاعد المجلس الحالى، ومرشحو قائمة التغيير والتى تمكنت من الحصول على مقاعد محدودة فى انتخابات التجديد النصفى 2022، واللافت فى انتخابات 2024 وجود منافسة واضحه من شباب أطباء الأسنان بعد ترشح عددا واضح منهم على عددا من المقاعد، ولعل من أبرز التكتلات الشبابية التى تم الإعلان عنها مؤخرا هو " ائتلاف الشباب المستقل"، وذلك بخلاف ترشح عددا كبيرا من أطباء الأسنان بشكل فردى ومستقل.