مسؤولة فلسطينية تحذر من تضاعف معدلات انتشار الأوبئة جراء موجات الحر في غزة

حذرت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة من خطورة الانتشار السريع للأمراض المعدية مع ارتفاع درجات حرارة الجو في غزة، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت النتشة في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، من القدس المحتلة، إن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أصبحت الآن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على شكل أفران لشوى من بداخلها في ظل افتقارها أي عوامل للعزل الحراري".

وأوضحت المسؤولة الفلسطينية أن هذا الوضع ينبأ بانتشار أنواع جديدة من الأوبئة والأمراض خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة استمرار الوضع اللا إنساني ولا صحي في غزة، مشيرة إلى وجود انتشار كثيف لحشرة البعوض التي تنقل العديد من الأمراض منها الملاريا داخل مخيمات اللاجئين في القطاع بسبب وجود الكثير من الجثامين لا زالت عالقة تحت الأنقاض والركام.

واستنكرت النتشة بشدة القيود الإسرائيلية التي تضعها أمام دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن إسرائيل تمنع دخول بعض المواد من بينها المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية والاغذية النوعية، مما يفاقم مأساة سوء التغذية والمجاعة التي أصبحت حالة عامة داخل القطاع خاصة في شمال غزة.

