Threads يحصل على ميزات جديدة.. اعرف أهمها

أطلقت Meta بعض ميزات الأمان الحالية إلى Threads، بما في ذلك أداة الكلمات المخفية Hidden Words، حيث ستتيح لك المنصة، التي وصل عدد مستخدميها مؤخرا إلى أكثر من 150 مليونا، بإختصار الكلمات والعبارات وحتى الرموز التعبيرية، تماما كما تفعل على Instagram.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيتم تشغيل الإعداد بشكل افتراضي على سلاسل الرسائل وستقوم بتصفية أي شيء تعتبره مسيئا، بالإضافة إلى المحتوى الذي قد يكون غير مهم أو ليس له صلة.

يمكنك بعد ذلك إضافة أشياء أخرى ترغب في تصفيتها، ولإضافة خياراتك الخاصة، انتقل إلى "إدارة الكلمات والعبارات المخصصة" واكتب أي شيء سئمت رؤيته في Threads.

تختبر المنصة ميزتين إضافيتين: التحكم في كتم الصوت والاقتباس، حيث ستسمح لك بكتم الإشعارات تحديدا لأي تفاعلات مع منشوراتك، وبهذه الطريقة، لا يزال بإمكانك الحصول على تنبيهات حول المتابعين الجدد أو العلامات دون رؤية كل رد.

وستتيح لك عناصر التحكم في الاقتباس اختيار من يمكنه اقتباس منشورك وحتى السماح لك بإلغاء الاقتباس بنفسك.. ولم تعلن Meta حتي الأن عن الموعد الذي قد تكون فيه هاتان الميزتان متاحتين لجميع مستخدمي Threads.