دورة تدريبية للفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس ، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومه العمل، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات لهم.

من جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقاومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، لافتاً إلى قيام الشركة بتنفيذ دورة تدريبية لفنيي مياه الشرب بعنوان (اساسيات معالجة مياه الشرب) وذلك على مدار 5 أيام بمقر الإدارة العامة للتدريب بالشركة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام الكيميائية السيدة خالد من العاملات بالشركة بتقديم محاضرات لفنيي مياه الشرب بالشركة لتعريفهم بمصادر مياه الشرب وخصائصها وعمليات المعالجة بالترويب والترسيب والتطهير بالكلور وطرق تخزين وتوزيع المياه وكذلك النظم الهندسية لتغذية شبكات مياه.