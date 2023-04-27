بدء عملية تصويت الأتراك بالخارج في الانتخابات

بدأت، اليوم الخميس، عملية تصويت المواطنين الأتراك خارج البلاد في الانتخابات العامة، الرئاسية والبرلمانية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وبدأ المواطنون الأتراك الذين يقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في مقرات البعثات الدبلوماسية التركية، وأيضا في أماكن التصويت التي تم تجهيزها من طرف الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، داخل المعابر الحدودية، الجوية (المطارات)، والبرية.

وافتتحت صناديق الاقتراع في 156 ممثلية وبعثة دبلوماسية تركية في 75 دولة، بينما تم إلغاء التصويت في السودان جراء الأوضاع الأمنية هناك.

وتستمر عملية تصويت الأتراك حتى مساء التاسع من مايو القادم، بينما تستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية (المطارات والمعابر البرية) حتى مساء 14 مايو القادم، وهو يوم الانتخابات العامة في تركيا.

ووفق المعلومات الرسمية من الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فإن هناك 3 ملايين و416 ألفا و98 مواطنا تركيا مسجلا رسميا ويحق لهم التصويت، من الأتراك المقيمين خارج البلاد.