بعد وداع 4 أشقاء..أهالي البحيرة يشيعون جثمان سائق حادث إدكو| صور

شيع المئات من أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، جثمان إبراهيم حسن خرابه، سائق حادث إدكو الأليم، الذي راح ضحيته 4 أشقاء ونجل أحدهم، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، متأثرًا بإصابته داخل مستشفى دمنهور التعليمي، بعد مرور 4 أيام من وقوع الحادث.

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة إدكو، أثناء تشييع جثمان سادس حالة وفاة في الحادث الأليم الذي وقع بالنمرة 5 التابعة لمركز إدكو، وراح ضحيته 4 أشقاء ونجل أحدهم وسائق السيارة.

وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم 4 أشقاء، بينما أصيب 5 أشخاص آخرين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، ثاني أيام عيد الفطر، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة جامبو أمام طريق النمرة 5 بنطاق مركز إدكو، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى إدكو المركزي.

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى جامبو أمام طريق قرية النمرة 5، بنطاق ذات المركز، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وحرر محضر بالواقعة.

أسفر الحادث عن مصرع كل:- رمضان حلمي أبو حلو، 45 عاما، محمد حلمي أبو حلو، 40 عاما، خميس حلمي أبو حلو، 35 عاما، خالد حلمي أبو حلو، 37 عاما، أحمد رمضان حلمي، 10 سنوات، جميعهم مقيمون مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف جهات التحقيق. وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على اسبابها وملابساتها.