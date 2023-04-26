لخلافات مع زوجته.. القبض على شخص أضرم النيران في شقته بالبساتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات ما تبلغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده، وتبين من الفحص أن العقار مُكون من عدد (4) طوابق أعلى الأرضى ونشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع نتج عن ذلك تلفيات بمحتوياتها "دون إصابات"، وبسؤال قاطنتها "ربة منزل" قررت باكتشافها نشوب الحريق عقب حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها ومقيم بذات العنوان "غير مُتواجد" وتركت على إثرها مسكنهما وتوجهت لإحدى جيرانها بالطابق الثانى، واتهمت زوجها بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لقيام زوجته بترك المنزل قام بإضرام النيران بمخلفات بلاستيكية بغرفة النوم بإستخدام قداحة نكاية فيها، مما أدى إلى نشوب الحريق على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.