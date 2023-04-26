صلاح يستعد لكتابة رقم قياسي جديد أمام وست هام

يسعى الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، لكتابة رقم قياسى جديد، فى مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدورى الإنجليزى.

حيث يحل فريق ليفربول، بقيادة الفرعون المصرى محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره وست هام يونايتد، وذلك فى تمام التاسعة إلا ربع على ملعب "استاد لندن الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة "البريمير ليج".

وذكر الموقع الرسمى لنادى ليفربول، أنه فى حال تسجيل صلاح هدفًا في مرمى وست هام، سيرفع رصيده في الدوري الإنجليزي إلى 135 هدفًا، ليرتقي إلى المركز الخامس في ترتيب هدافي فريقه عبر تاريخ المسابقة، وسيتساوى وقتها مع هاري تشامبرز.

وبالإضافة لذلك، فإن الهدف سيجعل صلاح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا في شباك وست هام بكل المسابقات، برصيد 10 أهداف، متساويا مع جون توشاك.

وشارك صلاح في 298 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، وسجل 183 هدفًا وصنع 74 آخرين.

وسيحل وست هام وقتها في المركز الثالث بين أكثر الفرق التي هز صلاح شباكها، بالتساوي مع توتنهام، وخلف مانشستر يونايتد (12 هدفًا) ومانشستر سيتي (11 هدفًا).