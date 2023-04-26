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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل بكفرالشيخ

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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اعتمد، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023م،  بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتبدأ الامتحانات 29 أبريل الجاري وتنتهي 22 مايو المقبل.

والتي ستبدأ بأداء طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع " خارج المجموع، يوم السبت الموافق 29 ابريل الجاري، ويوم الثلاثاء 2 مايو المقبل، أما الصف الثاني الثانوي يؤدي الطلاب المواد خارج المجموع يومي الأحد الموافق 30 ابريل الجاري، والأربعاء 3 مايو الجاري.

أما صفوف النقل للتعليم الإبتدائي، تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو المقبل، بأداء طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات لمدة 3 أيام ، الثلاثاء 2مايو، والاربعاء 3 مايو، والسبت 6مايو، على أن تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي يوم الأحد 7مايو، وتستمر حتى الخميس 11 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بدءا من الثلاثاء الموافق 9 مايو وتستمر حتى الأحد 14 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يوم الأربعاء 17 مايو وتستمر حتى الإثنين 22 مايو المقبل.

أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمواد داخل المجموع، تبدأ يوم السبت 6 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، وتنتهي السبت 20 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بدء من يوم الأحد 7 مايو، حتى الأحد 21 مايو المقبل.

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