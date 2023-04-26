أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 75 مرة خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت الإقليم 75 مرة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وذكر بروكودين - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "أن الروس شنوا، خلال اليوم الماضي، 75 غارة على الإقليم حيث أطلقوا 389 قذيفة مدفعية ثقيلة وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية وقصفوا مدينة خيرسون 11 مرة".

وأضاف المسئول الأوكراني “أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية ومباني الكنائس والمتاجر التابعة لبلدة بيلوزيركا في منطقة خيرسون، الأمر الذي أسفر عن إصابة شخص واحد”، مشيرا إلى أن السلطات المحلية أجلت 118 شخصا من المناطق التي تم تحريرها بالإقليم.