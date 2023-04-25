اليمن وهولندا تبحثان آخر التطورات المتصلة بقضية خزان صافر

بحثت سفيرة اليمن لدى العاصمة الهولندية أمستردام سحر غانم، خلال لقائها، اليوم /الثلاثاء/، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية ليزي شرينيماكر، آخر التطورات المتصلة بقضية خزان صافر العائم، وجهود الحكومة اليمنية لتسهيل تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتعامل مع ملف الخزان.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الوزيرة الهولندية، أكدت خلال اللقاء أهمية التعامل الإيجابي وحل مشكلة خزان صافر العائم في أسرع وقت ممكن تجنبًا لمخاطر كارثية قد تؤثر على اليمن والعالم بأسره.. مشددة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتمويل وتنفيذ خطة الأمم المتحدة في هذا الصدد.

حضر الاجتماع، عدد من قيادات وزارة التجارة الخارجية الهولندية، وسفراء وممثلو الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا والسويد، وسفراء عدد من الدول العربية.

جدير بالذكر ن الخزان "صافر" يحمل على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويحذر خبراء من وقوع كارثة بيئية في حال تحطمه، خاصة وأن الخزان لم يخضع تقريبا لأي أعمال صيانة منذ أكثر من خمسة أعوام.