اشتباكات بقذائف وأسلحة ثقيلة في السودان رغم سريان الهدنة

على الرغم من الهدنة المقررة بين الأطراف السودانية، إلا أن اشتباكات اندلعت اليوم الثلاثاء، بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، حيث تبادل الطرفان الاتهامات حول خرق الهدنة وعدم الالتزام بالهدنة المقررة.

يأتي ذلك فيما تستمر الاشتباكات بين الأطراف في محيط القصر الجمهوري وقرى متفرقة بأم درمان والفشقة، وعدد من المناطق السودانية الأخرى، ما دفع بعض الأسر السودانية إلى النزوح إلى مناطق أخرى بسبب تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة بين الجيش وميليشيات الدعم السريع.

كما اتهمت قوات الدعم السريع طيران الجيش السوداني بضرب مناطق تابعة لسيطرتها في الخرطوم، في الوقت الذي ادعت فيه أنها فتحت ممرات إنسانية لإجلاء الجرحى والمدنيين والمقيمين الأجانب.

جدير بالذكر أن الأطراف السودانية كانت قد أعلنت عن التزامها بهدنة لمدة 72 ساعة لوقف الاقتتال الدائر بين الطرفين.