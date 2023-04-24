بالصور.. بدء أعمال توريد محصول القمح بـ 11 موقعا بالقليوبية

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدء أعمال توريد محصول القمح 2023 بـ 11 موقعا في المحافظة، حيث انطلق موسم التوريد منذ أمس في صوامع بنها علي الطريق الزراعي والتي استقبلت المزارعين لتوريد محصولهم.

وأوضح محافظ القليوبية، في بيان له، أنه تلقى تقريرا من عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه جرى استلام كمية 273.3 طن من المزارعين بصومعة بنها علي الطريق الزراعي التابعة لوزارة التموين حتى الآن.

كما تلقى محافظ القليوبية تقريرا من وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة جاء فيه أنه جرى الانتهاء من حصاد 5140 فدان مزروعة قمح من إجمالي 40841 فدانا على مستوى المحافظة بإجمالي دريس لـ 2498 فدانا على مستوى المحافظة.

وأضاف "الهجان"، أن المحافظة استعدت لموسم حصاد القمح حيث جرى تخصيص 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح بهدف استلام أكبر كمية من المحصول حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها مع اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

موسم توريد القمح

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