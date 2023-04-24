الإرياني يطالب المجتمع الدولي بإدانة ممارسات الحوثي ضد المدنيين وإدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والتي تعمق المأساة الإنسانية وتقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وأدان الإرياني واستنكر بأشد العبارات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إقدام مليشيا الحوثي، على تفجير منازل المواطنين في منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتشريد الأسر من النساء والأطفال، في جريمة حرب وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني.

وأوضح الإرياني أن جماعةالحوثي سبق وأن قامت بتفجير قرابة تسعمائة من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين، منذ الانقلاب على الدولة اليمنية، ضمن حملتها الممنهجة للانتقام من معارضيها وتهجيرهم وأسرهم قسرا من مناطقهم.

وأشار وزير الإعلام اليمنى إلى أن اتخاذ مليشيا الحوثي سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا، للانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، وارهاب واخضاع عامة المواطنين، عمل جبان يكشف وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي، ويعكس موقفها الحقيقي من دعوات التهدئة، وأنها أداة للقتل والتدمير، وعدم جاهزيتها لأن تكون شريك حقيقي في مسار بناء السلام وإرساء الأمن والاستقرار، والتعايش مع باقي اليمنيين.