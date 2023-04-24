«حلوة يا بلدي».. شذى رضوان رحالة توثق اكتشافاتها لأماكن سياحية جذابة بمصر غير معروفة للكثيرين

لا شك أن مصر تعد من أجمل بلاد العالم من حيث الأماكن الأثرية والتاريخية، وعلى الرغم من الاكتشافات التي يتوصل لها الكثير من المستكشفين ومحبي السفر، إلا أنهم لم يتوصلو لبعض الأماكن الأخرى في بقاع مختلفة على الأرض المصرية، وهذا ما نجحت فيه "شذى رضوان" حيث اكتشفت أماكن ربما لم يسمع عنها أحد من قبل.

وفي البداية تقول شذى، أنها مهتمة بالسفر منذ زمن، حيث اتخذتها كهواية جميلة مع الأصدقاء، وكنا نسافر إلى أماكن كثيرة داخل مصر، عرفت قد ايه الناس مخفي عنها جمال عظيم رغم قربه ليهم".

وتكمل: "اتربيت في قرية تبع محافظة الدقهلية لحد ما كملت ثانوي وبعدين كده نقلنا القاهرة مع دخولي الجامعة، ماما كان ليها دور كبير اوي في حبي للسفر مع انها شخصية قلوقة جدا بس خوفها مخلهاش تمنعنا انها تسيبنا ننطلق، الموضوع بدأ من لما كنت انا واخويا صغيرين اوي يعني من لما كان عندي ١٣ سنة مثلا كانت بتدخلنا أعمال تطوعية مع الجماعات الخيرية وبتسبنا نسافر قوافل خيرية للقرى الفقيرة في الصعيد والدلتا وغيره".

وعن بداية نشاطها الاستكشافي تقول: "فكرت في تأسيس مبادرة سفر بس الفكرة ماكنتش في السفر وبس قد ما الفكرة في وجهة السفر، واخترت أنها تكون وجهات غير معروفة جوا مصر محدش يسمع عنها قبل كده أهلها نفسهم ميعرفوش ان بلادهم دي ممكن تكون وجهة سياحية أصلا".

وأضافت: " حب الناس للسفر مختلفة، فيه ناس بتسافر عشان الاكتشاف، وناس بتسافر عشان تكتسب مواهب جديدة وتقابل تحديات مختلفة، بس الاغلب بيسافر عشان يفصل من الضغوط ويغير الجو، بيتفاجئ بعد الرجوع من السفر انه لسه زي ما هو عمل وقف مؤقت للمشكلة معالجهاش او على الاقل عرف ازاي يتعامل معاها او مع الضغط اللي سببته".

ولهذا السبب فقد قررت شذى أنها تستغل تفوفقها الدراسي وبالاستعانة بمتخصصين في المجال، وقدرتها على التنظيم واكتشاف وجهات جديدة، تنظيم رحلات للتشافي يمكن من خلال اكتشافها أماكن جيدة تساعد على تحسين الصحة النفسية.

وعن الأماكن التي سافرت إليها، فقالت: على مستوى الشخصي اقدر اقول اني زورت كل مصر وصلت لحد حدود ليبيا لما زورت سيوة وحدود السودان لما زورت حلايب وشلاتين، ده غير خط الصعيد من اول الاقصر واسوان وقنا والمنيا، وواحات مصر الداخلة والخارجة والفرافرة والواحات البحرية وسيوة، خط البحر الأحمر الغردقة، سفاجا، القصير، مرسى علم، سيناء وشرم الشيخ، دهب، نوبيع، كاترين، خط الدلتا كله دمياط، بورسعيد، المنصورة ومنطقة آثار تل بسطة وصان الحجر بالشرقية، اسكندرية ورشيد، بحيرة المنزلة وبحيرة البرلس الإسماعيلية والقناطر الخيرية الفيوم".

وتؤكد: "دايما لما بسافر بلد بحب اعيش زي أهلها الفترة الصغيرة اللي بتواجد فيها يعني بفضل النزول في الكامبات او الفنادق اللي في وسط المدين ووسط الناس اتعامل معاهم اكتر اعرف عاداتهم تقاليدهم عايشين ازاي مش بس فكرة انه اروح اشوف معالم البلد وخلاص لا أخد فكرة كاملة عن البلد دي".