بحضور وزيرة الثقافة.. مسرح ميامي يفتح أبوابه بـ«طيب وأمير» للجمهور بعد إعادة تطويره

افتتح، مسرح ميامي أبوابة أمس، لعشاق أبو الفنون، بعد غلقة لأكثر من عامين، وذلك بحضور وزيرة الثقافة، حيث يقدم العرض المسرحي الكوميدي "طيب وأمير" والمأخوذ عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، ومن إخراج المخرج محمد جبر وإنتاج المسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، والذي سيكون مقرًا للمسرح الكوميدي.

وشملت عملية التطوير أعمال الحماية المدنية وفقًا لأحدث نظم الأمان، وتطوير أجهزة الإضاءة وغرف الممثلين والصوت وميكانزيم المسرح، ورفع القدرة الاستيعابية للمسرح حتى 450 مقعدا.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن افتتاح مسرح ميامي يمثل قيمة مضافة إلى رصيد مسارح الدولة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الحياة إلى خشبة العديد من المسارح حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد، منها مشروعات تطوير مسرحي الغد وبيرم التونسي ،وكذلك إعادة هيكلة مسرحي متروبول، والعائم، إلى جانب افتتاح مشروع مسرح مصر.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى الإبداعي المتميز للعرض المسرحي "طيب وأمير"، ووجهت التهنئة لفريق العمل على عرضهم الافتتاحي وحثتهم على بذل مزيد من الجهد، وثمنت جهود الفنانين والمبدعين في إثراء المشهد الثقافي المصري.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بافتتاح مسرح ميامي بعد تطويره بالشكل الذي يليق بقيمة وعراقة مسارح الدولة، والتي شهدت عروضها خلال الفترة الماضية زخمًا لافتًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتجاوزت بعض العروض ال 100 ليلة عرض مسرحي، وهو ما يؤكد أهمية المسرح لدى الجمهور المصري.

وأكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، في تصريحات صحفية، أن مسرح ميامي قد خضع لخطة تطوير استغرقت عامين، شملت أجهزة الصوت والإضاءة والحريق والتكييف والحماية المدنية وأنظمة الأمن والمراقبة، بالإضافة إلى غرف الممثلين وعددها 11 غرفة بخدماتها ومرافقها، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري.

كما أشار إلى أنه تم اختيار العرض المسرحي "طيب وأمير" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، ليكون أول عمل مسرحي يتم عرضه على مسرح ميامي بعد الانتهاء من عمليات التطوير، كما أن العرض يضم مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم عمرو رمزي، وهشام إسماعيل، وتامر فرج، وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، ونهي لطفي، وشريف حسني، وشيماء عبد القادر، ومحمود الهنيدي، ومحمود فتحي ونجوم المسرح الكوميدي، العرض من تأليف أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر، واستعراضات أسامة مهنا، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق على، وإخراج محمد جبر

ومن جانبه، وجه الفنان ياسر الطوبجي، الشكر لوزيرة الثقافة، على إعادة افتتاح مسرح ميامي وإعادة تشغيله بعد تطويره وأكد أن توليه مسئولية المسرح الكوميدي، جعلته مسئولًا أن يُقدم أعمالًا كوميدية معاصرة في رداء جديد يناسب الجمهور الحالي والأجيال الحديثة، فكانت مسرحية "طيب وأمير" المأخوذة من تراث نجيب الريحاني وبديع خيري ، وأضاف أن خطته في المرحلة القادمة تكمن في جذب نجوم الكوميديا ، لتقديم أعمال قوية تناسب تاريخ المسرح الكوميدي المصري.



المخرج خالد جلال