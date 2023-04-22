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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"الترفيه" تنظم حفلا لأبناء شهداء الواجب والأيتام في بوليفارد رياض سيتي

عيدنا فرحة
عيدنا فرحة
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نظمت الهيئة العامة للترفيه حفلاً بمناسبة عيد الفطر المبارك ضم عددًا من أبناء شهداء الواجب والأيتام على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي.

واشتمل الحفل على مجموعة من الألعاب الحركية وألعاب الآركيد، إضافة إلى فعاليات فنية عدة، منها: الرسم على الوجه والتلوين، مع تقديم وجبات طعام وحلوى العيد، وذلك بحضور شخصيات المسلسل الكرتوني الشهير "مسامير".

واستمتع أبناء الشهداء بعرض مسرحي تناولت أحداثه قصصًا عن عادات العيد في الماضي، وقد مثل في العرض كل من: سلطان الفرج، وأميرة محمد، ووحيد عبدالله، ومحمد الرزيق. 

ويأتي الحفل ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه السنوية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تقدم الهيئة عددًا من الاحتفالات والبرامج ضمن المناسبات العامة وفي الفعاليات والمواسم.

الهيئة العامة للترفيه أبناء شهداء الواجب مسرح محمد العلي بوليفارد رياض سيتي