أطباء وشخصيات العامة في حفل الإفطار السنوي لنقابة أطباء القاهرة.. صور

نظم مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شرين غالب حفل الإفطار السنوي بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة وشباب وقيادات الأطباء، وسط أجواء احتفالية رمضانية تزامنت مع عيد القيامة المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك.



حضر الحفل الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة و الدكتورة هناء العبيسي عميد كلية الطب جامعة الأزهر والدكتورة منال المصري عميد كلية الطب جامعة القاهرة والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية والدكتور مجدي مرشد أستاذ الرمد ورئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر، واللواء مصطفى النقيب نائب مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية والدكتور مجدى علام أمين عام خبراء اتحاد البيئة العرب والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض والدكتور عبده رفعت وكيل نقابة التمريض والدكتور أحمد أبوزيد وكيل نقابة أطباء الجيزة والمهندس مايكل البدراوي عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين و محمد الحداد أمين عام عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن

شارك فى تنظيم الاحتفال السنوى أعضاء مجلس نقابة أطباء القاهرة، كلا من الدكتور مينا سمعان وكيل النقابة والدكتور محمد البرعي الأمين العام والدكتور عماد سلطان أمين الصندوق والدكتور محمد نبيل الأمين العام المساعد ود.عامر نصر أمين الصندوق المساعد والدكتور جوزيف وحيد رئيس اللجنة الإجتماعية، والدكتور منير معوض والدكتورة جيهان يوسف والدكتورة هبة سامي والدكتور صموئيل فايز



و حرص المجلس بكامل هيئته على حفاوة استقبال الضيوف وتقدم التهانى بمناسبة بمناسبة أعياد المسلمين والمسيحيين التى جمعت شمل الشعب المصري فى تلك الأيام المباركة، كما عقد مجلس النقابة إجتماعا موسعًا على هامش الإحتفال ناقش خلاله مجموعة من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

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