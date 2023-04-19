أوكرانيا تستدعي سفيرها في بيلاروسيا

استدعت الحكومة الأوكرانية سفيرها في مينسك للتشاور بعد الاجتماع بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ورئيس الإدارة الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك الأوكرانية دينيس بوشلين.

وفي بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، أدانت الخارجية الأوكرانية الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء، ووصفته بأنه "محاولة لإضفاء الشرعية على ممثل إدارة الاحتلال الروسي في دونيتسك".

وأشارت إلى أن بوشلين يخضع لعقوبات أوكرانية ودولية، ونددت "بعمل جديد غير ودي صارخ من جانب جمهورية بيلاروسيا بهدف دعم الدولة المعتدية الاتحاد الروسي ".