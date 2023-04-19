البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 2ر42 نقطة، ما نسبته 60ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 02ر7126 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر156 مليون سهم بقيمة 48 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 9333 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7ر1 في المئة، ما يعادل 3ر79 نقطة، ليصل إلى مستوى 27ر5574 نقطة، من خلال تداول 8ر49 مليون سهم، عبر 3003 صفقات نقدية، بقيمة 8ر5 ملايين دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 18ر26 نقطة، ما نسبته 33ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 50ر7900 نقطة، من خلال تداول 7ر106 ملايين سهم، بقيمة 2ر42 مليون دينار، عبر تنفيذ 6330 صفقة.

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنسبة 14ر2 في المئة و 8ر117 نقطة ، ليغلق عند مستوى 12ر5636 نقطة، بتداول 9ر45 مليون سهم عبر 2611 صفقة نقدية، بقيمة 4ر5 ملايين دينار.