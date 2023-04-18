أزهري: الصيام يكسر من حدة المنافذ التي يدخل منها الشيطان للإنسان

قال الشيخ إبراهيم الصوفي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن قلب الإنسان له منافذ يدخل إليه الشيطان، موضحا أن الأكل أو الشرب أو العلاقة الزوجية هي من المنافذ التي يدخل منها الشيطان إلي قلب الإنسان عند زيادتها، أما إذا كانت في إطارها الطبيعي التي حددها شرع الله لا بأس بها.

وأوضح الصوفي، خلال لقاءه في برنامج "ساعة مع نيبال" الذي تقدمه الإعلامية نيبال جبر، أن الصيام يكسر من حدة المنافذ التي يدخلها منها الشيطان، كما أن الصوم يأتي حتي يشبه الإنسان بالملائكة التي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بالإضافة إلي أن الصوم عبادة، والعبادات كلها جمعًا ونور.

وأشار الشيخ إبراهيم الصوفي، إلي أن الإنسان حين يخطأ تنكت نقطة سوداء في القلب، هذه النقطة السوداء تبعد الإنسان عن الله، وبالتالي تجعل نفس الإنسان أمارة بالسوء، لكن في المقابل إذا قام الإنسان بعبادة مثل الصوم والزكاة والصلاة تنكت نقطة بيضاء في القلب فتقربه إلي الله عز وجل.

