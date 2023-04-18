العثور على جثة مجهولة الهوية في بحر الجبل بكرداسة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة أحد الأشخاص لا يحمل أوراقًا تدل على هويته ملقى بمنطقة بحر الجبل بأبو رواش دائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بمنطقة بحر الجبل بأبو رواش بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته وجرى نقل الجثة إلي مشرحة زينهم بعد مناظرة فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة لها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.