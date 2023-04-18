أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

الثلاثاء 18/أبريل/2023 - 09:08 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 18 أبريل 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

فيما سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك “مصر و الأهلي المصري والتنمية الصناعية”.

كما سجل سعر الدولار 30.87 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، في ميد بنك.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب بنوك القطاع الخاص والتي منها بنوك "المصري لتنمية الصادرات، وكريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني الأهلي QNB، الإسكندرية، والمصري الخليجي " نحو .30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.