بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الإثنين، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.07 %، عند 10.477،34 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.16% ليستقر عند 839،13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.04% بمجموع 792 نقطة.

بدوره سجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنسبة 0.17% إلى 846،65 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.1% بمجموع 9.571،59 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 40 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.